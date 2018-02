Caixa Económica lucra 30,1 milhões de euros em 2017

Menos imparidades no crédito e o aumento das comissões explicam os 30,1 milhões de euros alcançados pelo banco no ano passado

A Caixa Económica Montepio Geral, detida a 100% pela Associação Mutualista com o mesmo nome, regressou aos lucros no ano passado, ao apresentar um resultado líquido de 30,1 milhões de euros. Menos imparidades para crédito e o aumento das receitas com comissões contribuíram para este valor depois dos prejuízos verificados em 2016 na ordem dos 86 milhões de euros. revelou em comunicado.

Estes terão sido os últimos resultados apresentados pelo presidente do banco, Félix Morgado, porque tal como o SOL avançou irá abandonar funções até ao Carnaval.

A margem financeira fixou-se em 263,9 milhões de euros em 2017, o que representou uma subida de 4,3% em relação ao ano anterior. No entanto, o Montepio justifica este aumento com a redução das remunerações pagas nos depósitos, superior à queda dos juros recebidos nos créditos. Já as comissões bancárias cresceram 15% para 117 milhões de euros, “beneficiando da dinâmica comercial na adequação do preçário à proposta de valor do grupo”

Quanto aos resultados de operações financeiras, houve uma quase duplicação, para 72,8 milhões de euros, dos resultados de operações financeiras: a venda de títulos de dívida pública portuguesa foi o motivo.

Produto bancário sobe Também o produto bancário do Montepio cresceu 36% para 505,2 milhões de euros. Os depósitos de clientes ficaram em mais de 12 mil milhões de euros em dezembro, mais 0,7% face ao ano anterior. Já os créditos a clientes totalizaram 14.064 milhões, uma descida de 6,5% - o banco diz que se deve à venda de carteira de créditos em incumprimento e a uma “exigente política” de alteração de preços nos empréstimos concedidos.

Já as imparidades para crédito deslizaram 24% para 138 milhões, registando-se também quedas nas imparidades para outros ativos. Também os custos com pessoal registaram um recuo de 5% para 268,3 milhões de euros, conduzido pela queda dos custos com salários e dos gastos gerais. No final do ano, a instituição financeira contabilizou 3630 trabalhadores.

Em termos de capital, o Montepio apresentou um rácio CET 1 (common equity tier 1, que mede o peso dos melhores fundos) de 13,5%, acima dos 10,4% um ano antes. Em Junho, foi capitalizado em 250 milhões de euros, por determinação do Banco de Portugal.

“O reforço da posição de capital incorpora os efeitos positivos da geração orgânica de capital, do reforço dos fundos próprios de base e da descida dos ativos ponderados pelo risco em 843 milhões para 11987 milhões de euros”, diz ainda o comunicado.

Recorde-se que, em junho passado, a instituição financeira avançou com um aumento de capital de 250 milhões de euros. Na altura, Félix Morgado disse que esse reforço “responde não só às exigências do regulador, como também às recomendações, o que permitirá elevar os rácios de capital da Caixa Económica para “o nível dos demais bancos do sistema com melhores rácios de capital”.