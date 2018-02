Acha que estas duas imagens são mesmo diferentes uma da outra?

Este desafio já está a deixar as redes sociais intrigadas.

Uma fotografia publicada na Reddit, uma rede social, está a gerar algumas discórdias na internet, uma vez que a dúvida se abate sobre o facto de estas duas imagens seres ou não iguais.

A publicação já conta, em apenas dois dias, com praticamente dois milhões e visualizações e mais de mil comentários.

“Esta é a mesma fotografia, uma junta à outra. Não foram tiradas com ângulos diferentes. É a mesma, pixel por pixel", pode ler-se na descrição da imagem.

Apesar de a imagem do lado direito parecer estar mais inclinada, é exatamente igual à da esquerda, trata-se apenas de uma ilusão de ótica, que é explicada por um fenómeno que ocorre ao nível do cérebro, uma vez que este constrói uma dimensão diferente, com perspetivas diferentes.

“O nosso cérebro interpreta as duas imagens como sendo paralelas e a afastar-se uma da outra, quando, na verdade, não estão", explicou ao El País Susana Martinez-Conde, diretora do laboratório de neurociência da universidade de Nova Iorque.

A fotografia foi tirada Daniel Picon, um artista francês, em 2010.