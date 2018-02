Hotéis Tivoli estão a recrutar em todo o país e há 300 vagas disponíveis

Entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março, a Tivoli Hotels & Resorts vai estar a recrutar pessoas de Norte a Sul do país, através de um roadshow de recrutamento, para as suas unidades no Algarve

O “Tivoli Talent Tour” tem como objetivo encontrar “os novos talentos da hotelaria e turismo”, indica o grupo, em comunicado.

No total há 300 vagas a preencher, em várias áreas e diversas modalidades de contrato.

Durante uma semana, um autocarro do grupo vai passar por seis cidades: Évora, no dia 26 de fevereiro; Castelo Branco, a 27 de fevereiro; Coimbra a 28 de fevereiro; Leiria a 1 de março; Setúbal a 2 de março e por fim Vilamoura, no Algarve, a 3 de março, de forma a levar a cabo um “processo de recrutamento diferenciado e dinâmico com o apoio dos municípios, escolas e universidades locais”.

O recrutamento serve para jovens licenciados ou para pessoas que estejam de momento à procura de um novo desafio profissional.

A grande final vai ser no dia 3 de março, em Vilamoura, que receberá um Open Day no Purobeach Poolside, o espaço exclusivo do Tivoli Marina Vilamoura.