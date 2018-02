Ventos fortes prejudicam cirurgias na Madeira

As fortes rajadas de vento danificaram o sistema de ventilação de algumas salas do bloco operatório

O vento forte que se tem registado na Madeira danificou hoje de manhã o sistema de ventilação de algumas salas do bloco operatório do hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, obrigando ao cancelamento de várias cirurgias.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informou em comunicado que a "intensidade do vento verificado nas últimas horas causou uma avaria no sistema de ventilação de algumas salas do bloco operatório, o que está a condicionar a normal atividade cirúrgica". Por precaução, o serviço cancelou "algumas cirurgias, que serão retomadas quando a situação estiver normalizada".

No entanto, o SESARAM não revelou quantas cirurgias foram canceladas nem quando a situação estará resolvida, apesar de estar "a ser monitorizada no sentido de otimizar as condições de saúde e segurança dos utentes e os profissionais".