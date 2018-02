Nazaré Challenge. Ondas XXL reúnem os melhores do mundo na Praia do Norte

A etapa do Mundial de Ondas Grandes da World Surf League realiza-se este sábado, a partir das 7h00, e conta com cinco portugueses

Última chamada: este sábado, a Praia do Norte, na Nazaré, recebe pelo segundo ano a etapa do Mundial de Ondas Grandes (Big Wave Tour) da World Surf League (WSL). São esperadas ondas de entre os 10 e os 15 metros na praia da vila portuguesa, local onde vão estar presentes os melhores surfistas do Mundo de ondas XXL. Destaque para a presença de cinco portugueses entre os cerca de 20 participantes neste Nazaré Challenge.

Depois de ter surfado a “Big Mama” a 17 de janeiro, feito que lhe pode valer o recorde do mundo de maior onda alguma vez surfada, Hugo Vau volta ao mar da Praia do Norte para integrar a competição. “Nunca fui assim muito competidor, o primeiro campeonato de surf em que entrei na minha vida foi no ano passado. Fui convidado [para o Nazaré Challenge] por toda a história que temos na Nazaré. É uma competição muito saudável e também uma forma de estarmos com outras pessoas do outro lado do mundo a partilhar ideias”, confessou numa entrevista ao i.

Além do surfista veterano, que explora a Praia do Norte há cerca de 10 anos, o sintrense João de Macedo, que terminou no 3.º lugar na edição do último ano, António Silva, que foi 6.º classificado em 2016, Alex Botelho, que esta temporada ficou em 5.º lugar numa prova do circuito no México e Nicolau Von Rupp, um dos mais reconhecidos Big Wave riders a nível mundial, fecham o lote de portugueses que vão estar em ação no dia 10 de fevereiro. “É uma alegria imensa o Nazaré Challenge estar de volta à Praia do Norte na Nazaré. Estando eu qualificado para o Mundial, poder competir em casa é ainda mais especial. As previsões indicam que o mar vai estar forte, como aliás é característico da Praia do Norte, pelo que vai ser espetacular ver os melhores do Mundo a mostrar tudo o que valem”, referiu João de Macedo, único surfista luso que integra o circuito Mundial de Ondas Grandes.

A nível internacional, realce para o sul-africano Grant ‘Twiggy’ Baker, campeão mundial de 2016 e 2013, para o havaiano Makuakai Rothman, campeão mundial em 2014, e ainda para o australiano Jamie Mitchell, vencedor do Nazaré Challenge em 2017.

“É uma honra para nós receber uma vez mais os melhores surfistas de ondas grandes do Mundo. Eles são os verdadeiros heróis do mar. É importante recordar que o Nazaré Challenge é um evento em que os surfistas apanham as ondas na remada, sem a ajuda de jet ski. Finalmente chegou o grande dia e estamos todos preparados para receber este grande espetáculo” explica Francisco Spínola, representante da WSL em Portugal. Em 2016 estiveram presentes mais de 20 mil pessoas na praia do Norte para assistir ao Nazaré Challenge. Para Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal da Nazaré, o evento tem como objetivo reforçar “a consistência e a liderança da Nazaré e da Praia do Norte enquanto surf spot”.