Isak Vural. O menino prodígio está longe de ser caso único

Tem apenas 11 anos, mas já é considerado uma das grandes promessas do futebol sueco. De acordo com o jornal catalão “Sport”, o Benfica terá assegurado a contratação de Isak Vural, o menino prodígio que atuava no Hammarby de Estocolmo. Segundo a mesma publicação, Vural estava na mira das escolas do Barcelona, mas o negócio não terá chegado a concretizar-se devido às recentes sanções e ameaças da FIFA aos blaugranas pela contratação de jogadores menores de idade. Com a desistência do clube da liga espanhola, o Benfica “apostou em Vural sem duvidar por um momento” refere o diário catalão. Mesmo que se confirme o cenário avançado pelo “Sport”, o atleta sueco está longe de ser caso único.

De acordo com os dados disponibilizados no site oficial do Benfica, o plantel dos infantis do tetracampeão nacional conta com três jogadores estrangeiros, num total de 44 inscritos, sendo que dois dos atletas têm nacionalidade guineense e o terceiro nacionalidade brasileira. Olhando para o plantel dos iniciados das águias, em 35 nomes, é possível encontrar, novamente, três atletas estrangeiros (mais uma vez dois da Guiné-Bissau e, desta feita, um da Colômbia). Continuando a pesquisa, verifica-se que os juvenis do clube da Luz são atualmente compostos a 100% por futebolistas portugueses, sendo que este é o escalão onde pode ser encontrada maior diversidade (sem contar naturalmente com a equipa principal). Neste escalão, há atletas de sete países além de Portugal: Espanha, Croácia, Holanda, França, Hungria, Cabo Verde e Polónia. No que à equipa principal diz respeito, o clube orientado por Rui Vitória está representado por 11 nacionalidades: nove atletas portugueses (que correspondem a 37,5% do plantel encarnado); quatro atletas brasileiros (16,7% do plantel); dois argentinos (8,3%); dois sérvios (8,3%); e a partir de aqui, com um futebolista de cada nacionalidade, está ainda representado o México, a Suíça, os EUA, a Grécia, a Espanha, a Bélgica e a Croácia.

Embaló, bruma e dier Um dos exemplos mais recentes, e mais mediáticos, está relacionado com um jogador dos encarnados do Benfica. Aos 14 anos, o guineense Úmaro Embaló aterrou no Caixa Futebol Campus, academia das águias, depois de ter sido descoberto pelo seu agente, Catió Baldé, nos arredores de Bissau. À semelhança do percurso do avançado - que viu recentemente a sua transferência milionária para o RB Leipzig da Bundesliga cair “por divergências” - há a história de Bruma. Chegou a solo português em 2009, com 14 anos, pela mão do mesmo olheiro, vindo também ele de Bissau. Ao contrário de Embaló, integrou as escolas do Sporting e atualmente alinha pelos... alemães do Leipzig, clube ao qual chegou no mercado de verão de 2017, com 23 anos. Até aqui, Bruma já atuou pelos turcos do Galatasaray e do Gaziantepspor, além dos espanhóis da Real Sociedad.

O ano de 2009 foi também aquele em que a formação leonina recebeu outro talento estrangeiro, de seu nome Eric Dier. O médio inglês tinha apenas sete anos quando entrou nas escolas do Sporting, depois da mãe ter vindo para Portugal trabalhar. Fez toda a formação no conjunto verde-e-branco até chegar à equipa principal em 2012. Dois anos depois, Dier transferiu-se para o Tottenham, clube que atualmente representa, por cinco milhões de euros.