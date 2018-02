Paraguai. Presidente de um clube de futebol assume relação com jogador (com vídeo)

Antonio González ficou furioso com a saída do atleta, Gabriel Caballero, e recorreu às redes sociais para insultar o alegado ex-amante e o seu novo empresário

Uma história surreal que chega do Paraguai. Mais concretamente de um clube amador, que compete nos campeonatos regionais: o Rubio Ñú de Luque. Antonio González, presidente do clube, assumiu ter mantido uma relação amorosa com um dos jogadores da equipa, depois de imagens íntimas dos dois terem surgido nas redes sociais.

De acordo com González, as fotos em questão foram postas a circular pelo novo empresário do jogador em questão, Bernardo Gabriel Caballero, como método de chantagem: a ideia era que o presidente deixasse o atleta sair do clube. O dirigente é que não aceitou de bom grado a situação. "O Caballero estava comigo no Rubio Ñú, era uma pessoa muito especial para mim. Era o meu companheiro pessoal e tinha todos os privilégios: carros que nunca pensou conduzir, como Mercedes, Land Cruiser, Prado, Hilux... De repente, apareceu uma velha louca e teve de deixar o clube. Ele era o meu parceiro sentimental e peço desculpa se isso incomoda muita gente, sou sincero", referiu González a rádios locais.

Mais tarde, via Facebook, Antonio González "partiu a loiça toda". Em dois vídeos, o presidente do Rubio Ñú rasgar o contrato do atleta, exigindo 350 dólares (cerca de 285 euros, o valor do passe de Caballero) para o libertar. Isto, por entre insultos e ameaças direcionados ao jogador. "É este o teu passe, boneco? O que é que pensas, que me vais enganar? Olha para o que eu faço com o teu passe. Esquece o jogar futebol e diz ao teu chulo ou chula que metam o dinheiro no cu, filho da p...", pode ouvir-se no primeiro vídeo.

No segundo, onde surge um pouco mais calmo (ao início), volta a frisar que o passe do jogador, por quem diz ter feito tudo - inclusive tirá-lo das ruas -, pertence ao Rubio Ñú. Na parte final, volta aos insultos ao empresário e ao atleta. Ficou algo muito mal resolvido por aqui...