Presidente da República em lego no Oeiras Brincka 2018

No dia 10 de fevereiro vai voltar o Oeiras Brincka Lego Fan Event, esta que é uma exposição de construções Lego e que já conta com várias outras edições de sucesso.

O evento vai durar quatro dias, de 10 a 13 de feveiro, e são esperados milhares de visitantes, entre eles crianças e adultos, que vão poder ver e construir as peças da famosa marca Dinamarquesa. S

No Brincka Lego Fac Event podem ser vistos "dioramas e construções alusivas aos mais diversos temas do imaginário das crianças e adultos, como por exemplo: a LEGO City plena de edifícios, de ação, comboios em movimento, porto de mar e zonas rurais limítrofes.", entre várias outras construções, como "piratas, espaço e ficção científica, cenários do universo Star Wars, a mesa Friends, mesas com réplicas de viaturas e aeronaves (civis e militares), ferrovia LEGO com réplicas perfeitas de comboios reais, reproduções de máquinas reais construídas com LEGO Technic, incríveis robots LEGO MINDSTORMS."

Além das construções, há ainda várias a possibilidade de ter experiências interativas.

Também vão estar presentes várias lojas onde podem ser adquiridos os conjuntos LEGO que permitem fazer construções semelhantes aos modelos expostos.

A novidade deste ano passa pela existência de um mosaico construído pelos visitantes que por lá passarem, com cerca de 100.00 peças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Horários

10.fevereiro (Sábado): 10:00 às 22:00

11.fevereiro (Domingo): 10:00 às 22:00

12.fevereiro (Segunda-feira): 12:00 às 22:00

13.fevereiro (Terça-feira de Carnaval): 10:00 às 19:00

Entradas

Crianças (4-12 anos) – 3€

Adultos (13+ anos) – 5€

Família (2 adultos + 2 crianças) – 12€ / Promoção até 10.Jan.2018 – 10€

Crianças até aos 3 anos não pagam. As crianças têm de ser acompanhadas por um adulto com bilhete válido.

Visite aqui o site oficial do evento