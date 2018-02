O tempo para o Carnaval não é animador. O frio vai continuar e a chuva vai voltar

A chuva vai voltar ainda esta semana. Se pensava que ia ter uma Carnaval sem precipitação, desengane-se.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva regressa já amanhã, em vésperas da altura em que se festeja o Carnaval, mas nem assim as temperaturas aumentam.

Relativamente às temperaturas mínimas, os termómetros podem atingir -1ºC, no zona do interior e os 2ºC no litoral.

Segundo indica o IPMA, sábado não deve haver precipitação, mas no domingo há novamente previsão de chuva para o litoral Norte e Centro.