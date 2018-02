Lisboa à Prova: Sabe quais são os melhores restaurantes lisboetas?

Na 11.ª edição, o concurso Lisboa à Prova distinguiu oito restaurantes com a clasisficação máxima - os "3 garfos". A Travessa, Alma, Eleven, Feitoria, Loco, Panorama, Varanda e o estreante River Lounge foram os restaurantes contemplados, à luz de critérios de avaliação como a cozinha, o serviço, o ambiente e a relação qualidade/preço em 2017.

Além destes, o concurso premiou outros 118 espaços como os melhores do ano que passou - 92 com "1 garfo" e 26 com "2 garfos".

Os prémios foram hoje entregues nos Paços do Concelho, numa cerimónia que contou com a presença de Fernando Medina, presidente da autarquia.

Se está curioso e quer saber mais sobre os premiados, saiba que o concurso, promovido pela CML, criou a app "Guia Lisboa à Prova", com todas as respostas às suas questões.