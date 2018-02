Incêndios. Duas empresas excluídas de concurso público de meios aéreos

Das cinco empresas que apresentaram propostas para fornecer os 50 aviões e helicópteros ligeiros que o Estado precisa alugar para combate aos incêndios florestais, só três estão em condições de avançar na corrida. O i apurou que houve duas empresas excluídas por apresentarem as propostas fora de prazo, ou seja, depois das 17 horas de quarta-feira.

Caso esta exclusão venha a originar alguma ação por parte das empresas que ficaram de fora, contam algumas fontes ao i, existe o risco de o Estado ter de recorrer a ajustes diretos para que o dispositivo de combate a incêndios esteja a postos e dentro do definido para as fases críticas. A preparação do combate aos incêndios no próximo ano tem sido feita com uma sensibilidade acrescida pelo número de mortos – no total 112 pessoas perderam a vida – que se verificaram no último ano e às diversas falhas que foram tornadas públicas.

