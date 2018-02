Estes são os setores que mais empregam em Portugal

A taxa de desemprego fixou-se nos 8,9% em 2017, mantendo assim a tendência decrescente dos anos anteriores. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), alguns setores até aumentaram o número de contratações.

De acordo com o relatório do INE, citado pelo site Notícias ao Minuto, as indústrias transformadoras foram as que mais empregaram no ano de 2017 – no final do ano passado, mais de 803 mil pessoas estavam empregadas nesta área, sendo que em 2016 o número de contratações rondava os 777 mil.

Os outros setores que empregam mais em Portugal incluem o comércio grossista, retalhista e a reparação de veículos. Estão também incluídos o setor das atividades de saúde humana e apoio social, o da educação e a área do alojamento e restauração.

Ao todo, estas áreas empregam quase metade da população que se encontra no mercado laboral.