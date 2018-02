Nuno Saraiva fala do Benfica como exemplo de união

O diretor de comunicação do Sporting saiu em defesa do presidente Bruno de Carvalho.

Nuno Saraiva recorreu ao Facebook para defender Bruno de Carvalho lembrando os “esquecidos” e os “hipócritas” que estão presentes no Sporting recorrendo a um vídeo de um debate entre Dias da Cunha e Soares Franco. Pelo meio, Saraiva refere-se à união dos órgãos sociais do “rival da Luz” que “estão juntos para o penta”.

"Os associados mais antigos e com a memória mais curta, que dizem que o actual Presidente leva os assuntos para a praça pública, revejam o vídeo abaixo e recordem como foi o passado recente do nosso Clube com a actuação de dois ex-presidentes num programa de televisão. O que aqui está em causa é estilo vs defesa do clube/expor a vida do clube; troca de acusações vs auditorias privadas", começou por dizer num post no Facebook.

"Vivemos num Clube em que existem, infelizmente, alguns esquecidos e alguns hipócritas. Tenham pudor e deixem de atacar o actual Presidente só porque, dentro do Clube, acabou com os poderes instalados. Como é que querem que o Presidente não se sinta indignado, quando há quem finja não se lembrar destes episódios para só falar do estilo do actual Presidente que se limita à sua responsabilidade de defesa intransigente dos superiores interesses Clube?".

Saraiva termina com uma comparação com a realidade vivida pelo rival Benfica. "Vejam bem o cúmulo a que chegámos: os órgãos socias do rival da luz reuniram ontem e, com todos estes escândalos, terminam com uma mensagem de que estão juntos para o penta; os órgãos sociais do nosso Clube reúnem e decidem colocar o seu futuro nas mãos dos sócios, e os bons são os arguidos que fogem como o diabo da cruz da possibilidade de serem corridos numa Assembleia Geral".