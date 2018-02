Este site deteta o risco que corre de sofrer de depressão e alcoolismo

A depressão, o alcoolismo e ainda a ansiedade são patologias mentais bastante comuns, mas dependem muito do seu bem estar mental e físico, não ignorando ainda outros fatores que levam a estas perturbações, como é o caso do ambiente em que se vive e o estilo de vida que tem.

Mas agora já é possível determinar, com algum tempo de antecedência, se corre o risco de sofrer de alguma destas patologias – depressão, ansiedade e alcoolismo.

Os médicos da Rede de Investigação em Atividades Preventivas e Promoção da Saúde criaram um site que o pode ajudar a avaliar a propensão que cada pessoa tem de vir a ter estes problemas no futuro.

O site chama-se PredictPlusPrevent e, deteta o risco de depressão, ansiedade e alcoolismo de uma só vez ou em momentos diferentes. Numa primeira fase, para o algoritmo entram fatores como a localidade, a idade, o género e ainda as habilitações literárias. De seguida, colocam-se questões relativas à patologia em causa e cuja qual se pretende saber qual o risco de vir a sofrer da mesma no futuro.

No caso do alcoolismo, o site faz perguntas sobre a quantidade de vezes que foram ingeridas bebidas alcoólicas nos últimos seis meses; a quantidade de bebidas que se classifica como ‘normal’; se é ou não fumador e até mesmo se se foi alvo de algum tipo de abuso sexual na infância.

A análise tem ainda por base informações sobre a sua saúde mental e física, a sua capacidade motora e potenciais dificuldades em execução de tarefas, tanto no seu dia a dia como no local de trabalho. Além disso também pode ser questionado sobre os níveis de energia, as emoções e como é a sua vida social.