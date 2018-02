Teresa Guilherme pede ajuda psicológica

A apresentadora Teresa Guilherme procurou ajuda psicológica para lidar com os momentos difíceis que tem vivido, tanto a nível pessoas como profissional.

De acordo com a revista ‘Sexta’, do Correio da Manhã, uma fonte próxima da apresentadora disse que Teresa Guilherme já recorreu a ajuda psicológica em vários momentos da vida e que agora decidiu reforçar essa apoio.

“Apesar de parecer forte e querer mostrar que nada a derruba, ela não se tem sentido bem. Além disso, é uma mulher de trabalho e, de repente, vê-se com menos atividade”, explicou a fonte àquela publicação.

Recorde-se que Teresa Guilherme deixou de apresentar o reality show da TVI ‘Casa dos Segredos’, que será agora conduzido por Manuel Luís Goucha.

Para além disso, a apresentador está a braços com a Justiça, depois de um ex-funcionário a ter acusado de o escravizar. “Ninguém que trabalhe com ela é bem tratado (…) Não há horários, não há feriados e a respostas é sempre a mesma: ‘Vocês trabalham para uma pessoa que trabalha na televisão, não trabalham para a função pública”, afirmou Pedro Alves, que trabalhou com teresa Guilherme durante 11 anos e que pede agora uma indemnização de 44 mil euros.