Ex-mulher de selecionador nacional alvo de assalto milionário

A ex-mulher do antigo selecionador nacional António Oliveira foi alvo de um assalto. Os ladrões entraram na habitação da Ivete, um sexto andar num condomínio fechado nos Pinhais da Foz, no Porto, e levaram vários milhares de euros.

De acordo com o Correio da Manhã, os assaltantes roubaram joias, ouro, um relógio e cartões de crédito no valor de mais de 200 mil euros.

Uma fonte próxima de Ivete Oliveira explicou àquele jornal que a casa da ex-mulher de António Oliveira tem alarme e a porta é blindada. “Ela foi morar para aquele apartamento há dois anos e meio, quando se separou do António, que é proprietário. Além da empregada doméstica, há vários funcionários dele que têm chave”, afirmou.

Ivete apercebeu-se do assalto quando estava em Itália e tentou pagar algumas contas com o cartão de crédito. Segundo a mesma fonte, o gestor de conta ter-lhe-á dito que tinham sido feitos levantamento em Portugal. “Foi ao banco, pediu os extratos do ano passado e percebeu que, desde outubro, estava a ser retirado dinheiro das contas”, garantiu a fonte.