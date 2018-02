Lembra-se da ‘Kim Possible’? Agora também vai haver um fime

Esta foi uma das séries mais vistas e populares entre os anos 2002 e 2007, no Disney Channel e, agora a história vai ser produzida em filme, com atores reais, produzido exatamente pela mesma companhia.

Na série de desenhos animados quem fazia a voz da protagonista era Christy Carlson Romano, uma estudante do ensino secundário que salvava o mundo e combatia o crime nas suas missões, com a ajuda do seu ‘melhor amigo’ o rato Rufus, que também não será esquecido na produção deste novo filme.

Os primeiros castings já começaram.