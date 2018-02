Casa do Benfica de Faro vandalizada por adeptos do Sporting

“O vandalismo passou por danos causados no espaço com inscrições a tinta verde do ano de fundação do Sporting”, reagiu o clube da Luz em comunicado no seu site oficial.

O episódio ocorreu na madrugada desta quinta-feira na Casa do Benfica de Faro. O espaço foi vandalizado com vários insultos ao Benfica e com a data do ano de fundação do Sporting pintado a verde.

No site oficial do clube da Luz o Benfica já reagiu onde informa que surgiram “inscrições a tinta verde do ano de fundação do Sporting (1906)”. De acordo com o Benfica esta ação de vandalismo pertence a um grupo de adeptos do Sporting chamados de “Rapaziada 1906”.

Através das redes sociais, este grupo de adeptos vinha a ameaçar ataques às Casas do Benfica espalhadas pelo País e passaram das ameaças aos atos. O primeiro caso passou-se no espaço do Clube na Golegã, há cerca de um mês. Seguiram-se a Casa do Benfica em Samora Correia há três semanas, a de Vendas Novas em fevereiro último e agora Faro”, lê-se no comunicado do Benfica.

O Benfica desloca-se a Portimão este sábado para defrontar o Portimonense em jogo da 22ª jornada do campeonato nacional.