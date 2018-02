Alemanha. Schulz anuncia que não irá assumir cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros

Martin Schulz, líder dos social-democratas alemães, anunciou esta sexta-feira à tarde que renunciou o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros na coligação com Angela Merkel.

Num comunicado Schulz afirmou que “os debates à volta da minha pessoa ameaçam o sucesso da votação. Pelo que declaro aqui a renúncia à minha entrada no Governo”.

“Venho anunciar a minha renúncia a qualquer participação no elenco do Governo federal, esperando sinceramente que isso possa colocar um ponto final nas discussões dentro do SPD”, sublinhou Schulz.