José Cid canta "fado dos U2" prometido ao i

Na entrevista publicada na semana passada, ficou prometida uma versão fadista de "Where The Streets Have No Name", dos U2 para o próximo álbum "Fados, Fandangos e Malhões".

Em conversa com a Rádio Renascença, José Cid ensaiou a versão. Ao i, o músico prometeu gravar a canção para "os portugueses perceberem que estou com muito mais voz que o Bono".

“Que culpa é que eu tenho que cantores com menos dez anos do que eu já estejam com as vozes todas acabadas. Problema deles. Não é o bilhete de identidade que acaba com o artista, é o artista que se torna velho, porque não cuidou de si, não poupou a voz, fumou toda a vida, bebeu toda a vida, andou na noite toda a vida e isso não é bom para as cordas vocais. Eu fiz muito desporto. Não envelheçam tão depressa", afirmou à rádio.

“O Bono Vox já não está a cantar como estava, o Elton John também não, o vocalista dos Pink Floyd, coitado, também está sem voz nenhuma, e insistem em cantar sem voz. Não há nada pior do que uma pessoa correr em Fórmula 1 e depois ter de acabar em ‘Rally Paper’”, defendeu com o humor mordaz a que tem habituado.

Apesar das bicadas, Cid assegurou já ter comprado bilhete para ver os U2. "Passei ali pelo corredor e vi uma declaração do Rui Veloso em que ele dizia que não tem pachorra para ir ver os U2. Tudo bem, é uma opinião que respeito, mas já comprei bilhete e estarei na primeira fila se puder"