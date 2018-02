Parlamento chumba ‘semáforos’ nos alimentos embalados

O parlamento aprovou, esta sexta-feira, uma recomendação do Governo para que seja estudado um esquema complementar de informação nutricional nos alimentos embalados, chumbando os ‘semáforos’ nutricionais e cancerígenos.

No projeto de resolução aprovado, da autoria do PEV, recomenda-se ao Governo que "avalie e defina, com vista à sua implementação em Portugal, um esquema complementar à declaração nutricional, que torne facilmente percetível aos consumidores a informação mais relevante sobre o teor nutricional dos alimentos embalados".

Esta recomendação, apresentada pelo PEV, foi aprovada com os votos contra do PS, com a abstenção do CDS-PP e com os votos a favor dos restantes partidos políticos e do deputado pelo Partido Socialista, Paulo Trigo Pereira.

O projeto de resolução do BE, para um semáforo nutricional nos alimentos ambalados, foi chumbado com os votos contra do PS e PCP, com a abstenção do PSD e do CDS, e com os votos favoráveis do BE, PAN, PEV e ainda do deputado independente da bancada socialista, Paulo Trigo Pereira.

Na recomendação apresentada pelo PAN, apenas o BE e o PAN votaram a favor.

Durante a discussão desta manhã, em plenário, o PS, PSD e CDS criticaram a ideia no contexto do mercado único europeu, alegando que esta informação extra nas embalagens pode constituir uma discriminação dos produtos portugueses.