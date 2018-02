Homem encontra mais de 6700 euros num casaco numa loja em segunda mão

Jen Erik Christensen, um dos voluntários de uma loja de caridade em segunda mão, na Dinamarca, encontrou mais de 6700 euros num casaco quando o estava a colocar à venda.

Segundo contou a um jornal local, Jen recebeu um saco com roupa que incluía o casaco e, como é habitual, verificou os bolsos, fechos e botões da peça. Foi durante essa inspeção que reparou que num dos bolsos estava um alto, pensando tratar-se de lenços de papel, no entanto, quando abriu o bolso deparou-se com várias notas e um anel.

O homem entregou o dinheiro, mais de 6700 euros, à polícia, que está à procura da proprietária da peça de roupa.