10 coisas bizarras no mundo dos youtubers portugueses |VÍDEO

1. Quando um telemóvel de mil euros vai para a sanita

Muitas são as partidas no YouTube, mas estas são... caras. Colocar o telemóvel dos amigos ou da namorada na sanita e fazer um vídeo só com maneiras de partir um iPhone são algumas das pérolas dos youtubers portugueses. Há dois meses, Sirkazzio protagonizou um dessas partidas. A vítima foi a namorada. Numa câmara escondida vemos o youtuber a meter o telemóvel na sanita e a fingir que tinha caído. A reação da namorada não é a melhor: começa a gritar com ele e a exigir um aparelho novo. O vídeo tem 284 mil visualizações e 891 comentários. As cenas com telemóveis não ficam por aqui. Há três meses, Windoh partiu o seu iPhone e decidiu fazer um vídeo a destruí-lo por completo: cozinhou-o numa frigideira, jogou básquete e futebol com ele, atirou-o para a piscina, pegou-lhe fogo, atirou-o do telhado, atropelou-o com um carro, atirou-o contra a parede e ainda lhe mandou com um martelo. O mais bizarro é que tudo isto foram sugestões dos subscritores.

2. Dinheiro. Para que te quero?

Outro conteúdo muito comum são os vídeos onde os youtubers gastam dinheiro em coisas de que não precisam para fazer algo supostamente divertido. Mais do que um youtuber já fez vídeos onde diz ter gasto 100, 200, 300 ou 400 euros só em raspadinhas para ver se ganham ou não prémios.

Outro caso é um vídeo de Wuant: no início, finge sentir-se mal ao descobrir que gastou 700 euros em coisas para remodelar o quarto. No vídeo, gravado em estilo de vlog, vemos o dia dele a passear pelo Ikea e a comprar alguns itens para o quarto. O vídeo tem um milhão de visualizações e três mil comentários. Outra prática muito comum de youtubers que teoricamente envolve dinheiro é mostrarem coisas inúteis e estranhas que compraram online. Geralmente, os vídeos consistem no youtuber a mostrar o que comprou e qual a utilidade daquele produto, que geralmente é muito esquisito e ninguém compraria para ter em casa.

3. Banhos de (literalmente) tudo

Superbanheira de gelo com leite e chocolate, superbanheira de slime, superbanheira de doritos, superbanheira de bolinhas de gel gigantes, superbanheira de dinheiro... Muitas são as coisas que se podem meter numa banheira, mas nenhuma delas é água e todas parecem ser super para os youtubers. Esta parece ser mais uma tendência neste mundo virtual, e o certo é que os vídeos geram muitas visualizações e comentários. Só as banheiras com batatas fritas e dinheiro renderam a Sirkazzio um milhão de visualizações. Quanto aos outros, apesar de o número ser mais baixo, chegaram às duas mil e três mil visualizações.

Para além das banheiras, Sirkazzio também usou uma piscina: num dos vídeos encheu-a com coca-cola e noutro usou corante vermelho para tingir a água e, posteriormente, mergulhou lá dentro. Esses vídeos renderam-lhe cerca de cinco mil visualizações.

4. Desafio das comidas estranhas

Doces, comidas estranhas e combinações improváveis são algumas das coisas que os youtubers estão dispostos a provar frente à câmara para registar as suas reações. Para além dos vídeos “normais” a provar doces de outros países, também podemos ver alguns a fazer combinações estranhas de comida. É o caso de Owhana, que já provou batatas fritas mergulhadas em leite, sopa com ketchup, bolachas Oreo mergulhadas em sumo de laranja ou pizza mergulhada em leite. Estes vídeos renderam-lhe cerca de duas mil visualizações e mais de 30 mil gostos. Também o Gato Galático fez um vídeo de combinações estranhas, mas um dos momentos mais bizarros é quando diz provar uma espécie de comprimidos japoneses que têm efeitos estranhos no corpo: um melhorava a visão, outro melhorava o canto e o último mudava o paladar. O vídeo tem um milhão de visualizações e 11 mil comentários.

5. Decorações peculiares

No ano passado, sete youtubers viviam todos juntos numa casa de luxo. Muitos aproveitavam para encher os quartos dos outros com as coisas mais estranhas só para os irritar e claro que a câmara estava sempre com a luzinha vermelha ligada, a gravar tudo. Sirkazzio e Windoh decidiram, em momentos diferentes, fazer uma partida parecida a Wuant: o primeiro encheu o quarto com bolinhas de brincar enquanto o segundo usou pipocas e ainda, noutro vídeo, mil balões para decorar o quarto. A tendência das partidas na casa parece ter ganhado força e também Pi decidiu vingar-se de Windoh ao colocar aranhas falsas na cama dele – o pormenor é que Windoh tem fobia a aranhas.

Na segunda-feira, Windoh já foi mais longe e colocou a sua cobra de estimação verdadeira na casa de banho enquanto o seu amigo estava a tomar banho. Que mundo é este? Resta dizer que este tipo de vídeos chegaram aos dois milhões de visualizações.

6. Depilação com cola quente ou camadas de cera na cara?

Fazer desafios na internet já é uma coisa comum, mas alguns podem não ser tão simples como o ice bucket challenge (balde de gelo). Fazer a depilação com cola quente ou colocar 100 camadas de cera na cara são algumas das provações que é possível encontrar no YouTube. D4rkframe, num dos seus vídeos, começa por se desafiar: de cada vez que se assustasse a jogar um jogo de terror teria de colocar cola quente na perna para, literalmente, arrancar os pelos. O vídeo valeu-lhe um milhão de visualizações, 40 mil gostos e 1500 comentários. Ainda na mesma onda dos desafios, o mesmo youtuber colocou camadas de cera de 100 velas na cara. Esta peripécia valeu-lhe 1,5 milhões de visualizações, 83 mil gostos e mais de dois mil comentários.

7. Explorar sítios abandonados

É certo e sabido que os sítios abandonados, normalmente conhecidos também por estarem assombrados, são perigosos porque lá podemos encontrar coisas que comprometem a nossa segurança e saúde. No entanto, são vários os youtubers que se colocam em risco para explorar estes locais e gravar tudo. É o caso de Gato Galático, que tem alguns vídeos no seu canal a explorar sítios abandonados. Todos os vídeos começam com o protagonista a procurar a localização dos sítios através do Google Maps. Segue-se uma espécie de vlog com o rapaz a explorar o interior dos sítios. Já visitou o Hotel do Muxito, uma espécie de vila abandonada e uma casa abandonada. Este último vídeo está em sétimo lugar nos mais populares do YouTube e foi feito durante a noite. Também Windoh e Wuant decidiram visitar uma casa abandonada: levaram almofadas e colchões e passaram lá a noite.

8. O que acontece se...?

Se misturarmos coca-cola com sal, o que acontece? E se colocarmos 20 mil fósforos a arder? E o que acontecerá se misturarmos ácido com açúcar? Todas estas perguntas são respondidas por Sirkazzio. Este youtuber tem vários vídeos de experiências onde mistura e experimenta coisas que nunca nos passariam pela cabeça. No vídeo com a coca-cola e o sal, a reação química entre os dois faz com que a bebida transborde e faça muita espuma. Claro que não podia parar por aqui. Depois de ver o resultado, Sirkazzio decide fazer a mistura na sua boca, com o aviso prévio para que os espetadores não façam isso em casa. Como era de esperar, a reação repetiu-se. Noutro vídeo, decidiu acender 20 mil fósforos, colocou-os todos juntos e fez com que acendessem todos em cadeia provocando uma grande fogueira. Estes vídeos de experiências têm entre cerca de três mil e seis mil visualizações.

9. Testar objetos uns contra os outros

Pistola quente vs. ovo; faca quente vs. torre de chocolate ou bola de ferro quente vs milho: estes são alguns dos duelos que encontramos no canal de D4rkframe. À semelhança do canal de Sirkazzio, que faz experiências “químicas”, D4rkframe testa vários objetos e produtos uns contra os outros para ver o resultado. Estes vídeos têm entre um milhão e seis milhões de visualizações. Num dos vídeos, o youtuber utiliza uma pistola de cola quente para fazer todo o tipo de experiências: aquecer milho até fazer pipocas, derreter plástico e metal e ainda tentar cozinhar um ovo. Um vídeo com seis milhões de visualizações é – literalmente – uma faca quente a cortar uma torre feita com várias tabletes de chocolate. Este vídeo teve ainda 564 mil gostos e 32 mil comentários. Noutro vídeo, o youtuber decidiu usar uma palhinha que “filtra as bebidas”, experimentando-a em vários líquidos: água da piscina, coca-cola e até mesmo gasolina.

10. Namorada(o) compra a minha roupa

Há uns meses, um dos filões de vídeos mais populares no YouTube consistia em namorados ou namoradas comprarem algumas combinações de roupa e depois, em vídeo, mostrarem como ficavam vestidas. Num vídeo vemos Wuant a comprar algumas roupas para a namorada, mas ela não gostou da maior parte das peças. Como vingança, noutro vídeo, a namorada decidiu fazer o mesmo para ele, mas as roupas que comprou eram um pouco justas. No vídeo, com caráter humorístico, Wuant veste algumas roupas apertadas que lhe deram mais de seis mil visualizações. Do mesmo género, outra tendência popular eram os vídeos onde as namoradas maquilhavam o namorado como se fosse uma rapariga. Wuant também aderiu à moda e tem mais de seis mil visualizações num vídeo em que mostra a sua namorada a maquilhá-lo como se fosse uma rapariga.