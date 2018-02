Teste revela que barba dos homens tem mais bactérias que uma casa de banho

De acordo com um teste realizado pelos laboratórios Quest Diagnostics – líder mundial de testes de diagnóstico, no Novo México, nos Estados Unidos, as barbas dos homens conseguem ter mais bactérias do que uma casa e banho suja.

O responsável pelo laboratório, John Golobic, analisou várias barbas para encontrar bactérias e, constatou que a maior parte delas (bactérias) também estão presentes em casas de banho. "Se existir bactérias similares no sistema de água, temos que encerrá-lo para proceder à desinfeção", revela.

No entanto, há formas de ter uma barba limpa e sem bactérias: lavar as mãos e utilizar um esfioliante.