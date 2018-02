Mulher e cadela são diagnosticadas com cancro ao mesmo tempo

Sara Page, uma mulher de 54 anos, lutou contra o cancro ao mesmo tempo que a sua cadela.

A sua cadela, um labrador, foi diagnosticada com cancro no peito, dando-lhe apenas seis meses de vida. Pouco tempo mais tarde, a dona descobriu que também tinha cancro no peito.

Segundo o jornal Metro, o animal conseguiu viver mais tempo do que o suposto e a Sara acredita que foi para estar do seu lado. “Acredito que os animais têm um sexto sentido. Penso que a Freyja sobreviveu para poder estar a meu lado na minha batalha contra o cancro”, referiu.

Sara conseguiu descobrir a sua doença graças à sua cadela, Freyja acertou-lhe acidentalmente no peito, lembrando-a de que estava na altura de fazer um exame médico.

O cancro de Sara está em fase de remissão e a cadela continua viva, apesar de ainda ter cancro isso não tem afetado o seu estado de saúde.