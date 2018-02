A biblioteca em fogo

Um dos quadros que desde pequeno me habituei a admirar, por sábio e apreciador conselho de meus Pais, tem por título Biblioteca em Fogo, é da autoria de Vieira da Silva e faz parte da coleção da Fundação Gulbenkian. É arrepiante de extraordinário e fantástico e transporta-nos para uma intensa beleza das realísticas cores das chamas que envolvem e consomem estantes e livros num caos linear em contraditória harmonia. Dos anos 70, não é dos quadros mais valiosos nem famosos de Vieira da Silva. Mas é extraordinário.

Como são certamente extraordinárias as seis obras com a sua assinatura que o Governo da ‘geringonça’ recentemente adquiriu pela módica quantia de 5,5 milhões de euros, graças - disse-o o primeiro-ministro, António Costa - «à antipatia das cativações».

António Costa tem, indiscutivelmente, bom gosto e sensibilidade para a pintura e para a cultura e, obviamente, presta um bom serviço à Nação com este investimento e com a recuperação para o Estado português destes seis quadros de uma das maiores artistas da nossa História.

Mas, ao mesmo tempo, a insensibilidade de António Costa para quem vítima das ditas ‘cativações’ - que o mesmo é dizer: o povo português - é de bradar aos céus.

Ainda mal passado o fim de um ano dramático e trágico para um país que viveu num caos de incêndios devastadores, é, no mínimo, de péssimo gosto, chocante mesmo, que o primeiro-ministro diga que «o maior privilégio» das suas funções é ter no seu gabinete «uma grande obra» de Vieira da Silva.

É de um cinismo atroz.

O que vale é que António Costa tem tanto de cínico como de engenhoso.

E, fazendo uso desse engenhoso cinismo, tirou da manga solução rápida e eficaz para - depois de, quase sem se dar por ela, ter posto os bombeiros na ordem - impor de imediato o dedicado empenho das 308 autarquias do país na execução do seu programa de prevenção de incêndios para o ano em curso.

Se, quanto aos bombeiros, lhes deu com uma mão o que lhes tirou com a outra (reforçou verbas para os voluntários se dedicarem ao auxílio às populações, mas entregou o combate aos incêndios florestais aos profissionais - sapadores -, e elevou o estatuto da escola de formação, mas também aumentou as exigências curriculares), já quanto às câmaras deitou mão da lei existente (DL 124 de 2006), mas aproveitou o Orçamento do Estado para 2018 para dar um silencioso murro na mesa e definir as penas de quem incumprir.

E aí é que está o busílis. Câmara que não cumpra sujeita-se a perder 20% do valor transferido pelo Estado no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF). Mensalmente. E logo a partir de junho.

Assim, tal e qual, sem tugir nem mugir.

E as obrigações das câmaras tanto impendem sobre a limpeza dos terrenos camarários, como daqueles que são de privados (pessoas singulares ou coletivas) ou até mesmo do Estado e que não sejam por estes limpos - depois, as municípios que lhes reclamem o pagamento dos respetivos custos, conforme previsto na tal lei de 2006.

De facto, engenhoso.

Sem dúvida, cínico.

De certeza, eficaz.

Na pior das hipóteses, sempre dá para adquirir mais uns belos quadros de reputados autores ou para pintar de cor de rosa o mapa da execução orçamental.

Grande artista.