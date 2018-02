Portugueses andam a beber mais cerveja

O consumo de cerveja em Portugal cresceu 8% no ano passado. Os números divulgados pela Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja dão conta ainda de um aumento as exportações em 12,6%.

De acordo com esta entidade, estes números "atestam a vitalidade do setor e a sua importância para o PIB nacional", refletindo "quer o aumento do nível de confiança económica dos consumidores, quer o incremento da atividade turística em Portugal no último ano".

Para a associação, as exportações, que rondam atualmente os 200 milhões de litros, “ajudam a sustentar o equilíbrio da balança comercial nacional".

A associação prepara-se para mudar a sua identificação para Cervejeiros de Portugal, processo que será acompanhado da alteração do logótipo, renovação do 'site' e ativação das suas redes sociais.