Bruno de Carvalho responde a... Pimpinha Jardim

Bruno de Carvalho regressou este sábado ao Facebook para responder a um comentário de Pimpinha Jardim, que na sexta-feira criticou o presidente do Sporting Clube de Portugal. E não foi simpático na resposta.

"Caríssimos, agradeço que não dêem mais protagonismo a esta Pitinha do Jardim [sic] pois ela está a meter-se num assunto meu, pessoal e grave, e que, infelizmente, em breve será conhecido. Isto ultrapassa as barreiras do razoável, mas no momento certo as pessoas vão perceber as razões baixas que fazem "movimentar" esta Pitinha [sic] e a sua mãe. (...) Isto vem da 2a circular, mas é muito mais grave do que parece. (...) Isto é demasiado grave e pretende influenciar decisões que afectam a minha vida pessoal. Vale tudo, mas vale mesmo tudo!", lê-se no post de Bruno de Carvalho na rede social.

Em causa estão as declarações de Pimpinha Jardim no programa da TVI ‘Você na TV’, onde afirmou que Bruno de Carvalho “perdeu a cabeça. Perdeu o respeito aos adeptos, perdeu o respeito por ele próprio, perdeu o respeito à família dele. Não aguento gente ordinária, não aguento. A responder às pessoas de uma maneira ordinaríssima. Sei que os adeptos do Sporting estão descontentes. Ou ele vem a público pedir desculpa e dizer que perdeu a cabeça ou então devia demitir-se".