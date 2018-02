‘Sportingados’ querem voto imune a pressões e lembram que até de “lampiões” foram chamados

Em comunicado, os chamados ‘sportingados’ pelo presidente do Sporting Clube de Portugal reagiram este sábado exigindo voto imune a pressões.

Comunicado

O Sporting Clube de Portugal, ou melhor, o actual presidente do clube, através da utilização dos canais oficiais do mesmo, endereçou um convite para sessões de esclarecimento, a vários sócios da nossa centenária instituição.

A vontade de participação de cada um dos sócios nas duas sessões de esclarecimento, dia 11 e 12 do corrente mês, será feita, seja pela comparência ou não comparência, em nome meramente individual.

Os "sportingados", como fomos apelidados, entre outros adjectivos como híbridos, ratazanas, lampiões, gentalha, traidores, desestabilizadores, etc. não são nenhum grupo ou grupinho organizado, nem aceitam lições de Sportinguismo de ninguém, inacluindo do actual presidente Bruno de Carvalho.

Somos sportinguistas, a esmagadora maioria com décadas de filiação ao clube, tendo muitos inclusivamente servido o Sporting como dirigentes, atletas, funcionários, no limite das suas capacidades, com amor e dedicação.