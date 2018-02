O sorriso deste bebé está a mudar mentalidades

Lucas Warren, um bebé de 18 meses com síndrome de Down, foi o rosto escolhido para representar uma conhecida marca de alimentação para bebés.

Com apenas 18 meses de idade, Lucas Warren foi o rosto escolhido como ‘bebé Gerber’ do ano. Esta é a primeira vez em 90 anos que uma criança com síndrome de Down vence o concurso da famosa marca de alimentação para bebés.

Lucas foi escolhido entre 140 mil candidatos. De acordo com a mãe, a participação no concurso ‘bebé Gerber’ “foi um capricho e nunca esperou que o seu filho fosse o vencedor.

Para o pai de Lucas Warren, esta escolha “pode ajudar a que mais pessoas com necessidades possam ser aceites e não limitadas”.