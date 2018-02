Portugal faz história e é campeão da Europa em Futsal pela primeira vez

Portugal conquistou esta noite o primeiro título de campeão europeu em futsal e o jogo não podia ter começado da melhor forma. Logo no primeiro minuto, Ricardinho, o melhor jogador do mundo, colocou Portugal na frente do marcador.

A Espanha tentou reagir e acabou por chegar ao golo do empate já em cima do apito final da primeira parte. Aos 19 minutos, Tolrá colocou o marcador novamente num empate.

Já na segunda parte, aos 31 minutos, Lin colocou a Espanha pela primeira vez na frente do marcador. Foi preciso chegar aos 39 minutos de jogo, quando faltava apenas um minuto para terminar a partida, para Portugal empatar o jogo e levar tudo para o prolongamento.

No prolongamento, Ricardinho lesionou-se e saiu do campo a chorar. Mesmo em cima do apito final, Portugal marcou o terceiro golo da partida que dá o título de campeão europeu de futsal a Portugal por intermédio de André Sousa.

Amanhã, às 13h20, aterram em Lisboa os novos campeões europeus de futsal!