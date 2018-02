Benfica é líder provisório após vencer Portimonense por 3-1

Rui Vitória colocou Rafa no lugar do lesionado Salvio e cedo colheu os frutos da sua opção, depois de Rafa assistir Cervi para o primeiro golo logo aos 6 minutos da primeira parte.

O Benfica dominou durante toda a primeira parte, mas a segunda acabaria por ser bastante diferente, com o Portimonense a reagir e a conseguir chegar ao empate aos 65 minutos por intermédio de Felipe Macedo no seguimento de um canto.

Antes, o avançado Jonas saiu lesionado no Benfica e foi motivo de preocupação. Ainda assim, aos 78 minutos, Cervi voltou a colocar os encarnados na frente com um golo de livre direto. O resultado ficou fechado com um golo de Zivkovic aos 90 minutos.

O Benfica vai ser líder pelo menos até amanhã, altura em que Sporting e FC Porto jogam.