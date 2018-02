Marcelo recebeu comitiva angolana em Belém

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu na sexta-feira em Belém, ao fim da tarde, a ministra da Cultura de Angola, Carolina Cerqueira, e todos os escultores e pintores que participam na exposição inaugurada esta semana na sede da UCCLA - União das Cidades de Língua Portuguesa. Estiveram também presentes o ministro da Cultura português, Luís Filipe Castro Mendes, o embaixador de Angola em Lisboa, José Marcos Barrica, o presidente da UCCLA, Vítor Ramalho, o vice-presidente da Comissão Executiva, Carlos Carreiras, o adido cultural da embaixada de Angola, Luandino Carvalho, e o curador da exposição, Lino Damião.

Numa audiência que não foi anunciada na agenda oficial do Presidente da República, Marcelo presidiu a mais um encontro, bastante distendido, como revelou ao SOL um dos participantes, com um membro do Governo de Angola - com quem já tinha estado esta semana na inauguração da exposição - mostrando o seu empenhamento na melhoria das relações entre os dois Estados, que, por causa do processo que envolve o ex-vice-Presidente de Angola Manuel Vicente, atravessam o pior momento de sempre. Em Janeiro, o Presidente tinha jantado em Lisboa com a primeira dama angolana, Ana Lourenço.