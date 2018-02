Não haja medo dos rankings

Há dias foi publicado um ranking de escolas e de imediato estalou a polémica, alimentada por um ministro da Educação e pelo secretário-geral da Fenprof, quiçá envergonhados por não existirem escolas públicas classificadas nos primeiros 30 lugares. Esta realidade dá que pensar, e a verdade é que o ensino privado tem uma fama que poucas escolas públicas possuem - e isso constata-se na procura de vagas pelos alunos.

Tendo sido um privilegiado, porque meus pais me possibilitaram estudos há mais de 50 anos, fui formatado na busca da excelência. Pertenci a uma escola pública, um liceu na altura de elite, ainda por cima ‘normal’ (ou seja, com professores metodólogos que orientavam os jovens colegas para a efetividade de funções) e numa época em que em todos os liceus, por trimestre, havia o chamado ‘quadro de honra’, publicitando os melhores alunos (onde estive umas vezes e outras não). Mas este objetivo era incutido nos jovens na busca da tal excelência.

Todos temos recordações destes tempos de escola e, sendo melhores ou piores, passados uns anos, em encontros combinados ou acidentais - como num casamento recente em que estive com antigos colegas -, desfiamos os nomes desses professores que nos marcaram, pese embora múltiplas travessuras, comuns em todas as escolas de todos os extratos sociais. Isto é: recordamos com respeito aqueles a quem devemos tanto. Pergunto: serão os mais novos capazes de recordar tantos nomes de professores, como nós somos depois de 50 anos? Duvido, embora o deseje ardentemente - porque significaria a excelência do ensino atual.

Não há que ter vergonha dos rankings. A vida é feita de escolhas dos melhores, do mesmo modo como o ministro Brandão Rodrigues e o secretário-geral Mário Nogueira foram escolhidos entre os seus pares para desempenhar essas funções. Foram-no pela convicção de que eram competentes para os lugares, no critério de quem os escolheu. Quando nos candidatamos a qualquer lugar, há uma seleção - no fundo, um ranking. Donde há que viver com esta realidade e saudar os melhores. E também aqueles que, como a Escola de Barroselas, se distinguiram pela maior subida. Sem vergonha e procurando perceber onde devemos melhorar, porque é disso que se trata.

Vi numa reportagem que um médico no Funchal constata que há camas ocupadas por doentes com alta que são deixados no hospital - pelo que faltam camas para os doentes urgentes. Este é um tema social do qual ouço falar há muitos anos através de médicos amigos que fazem o SNS. Doentes, sobretudo idosos, literalmente despejados pela família nos hospitais. Um problema social de difícil solução, pela humanidade que envolve e escassez de vagas em lares de idosos (dignos!).

Ouvi outra interessante notícia na saúde: com o objetivo de evitar a sobrelotação dos hospitais, o Hospital de S. José avança com internamento em casa para doenças como pneumonia ou infeção urinária, de modo a economizar custos e ter mais camas. Segundo li, o Hospital Garcia da Horta já o faz, com uma poupança de 2 a 3 vezes os custos por doente. Não funciona para quem vive só, mas ajudará para todos os restantes casos (até porque ‘nada como a nossa casinha’).

P.S. 1 - Em anterior artigo, referi certas características negativas do nosso povo, como mesquinhez e inveja. Não invalidando nada do que disse, também acrescento que o mesmo povo a que pertenço, com orgulho, também tem qualidades notáveis, como se viu nas manifestações de solidariedade únicas durante os incêndios de 2017.

P.S. 2 - O cartaz do PCP reivindicando os 600 euros de salário mínimo é sintomático da guerra que avizinha para 2019, ano de eleições. O Bloco não quer ficar atrás e quer revisão da legislação laboral. António Costa ouve, entretanto, da Comissão Europeia, que é necessário flexibilizar a legislação sobre contratos efetivos. Acho que Costa se sentirá bem entalado entre os ‘credores financeiros’ e os ‘credores da sua legitimidade governamental’. Quem irá pesar mais, sabendo-se que também foi a legislação atual que permitiu este crescimento da economia e estas baixas taxas de desemprego?

Manuel Boto, economista