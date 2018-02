Para lá do Marão mandou o FC Porto

Dois remates de primeira valeram outros tantos grandes golos a Soares (28') e Sérgio Oliveira (90'). O avançado brasileiro, renascido após o golo da vitória ao Sporting na meia-final da Taça de Portugal, já tinha aberto o marcador aos 15'.

Marega fez o terceiro aos 57'. Sérgio Conceição poupou Ricardo Pereira e Brahimi, que viram o jogo do banco.

O FC Porto atinge os 55 pontos, e recupera a liderança ao Benfica, com menos 45', já que ainda tem de jogar a segunda-parte do jogo que perde no Estoril. O Sporting joga para não se atrasar frente ao Feirense.