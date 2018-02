Passos Coelho "gostaria de voltar a ser primeiro-ministro", diz Marques Mendes

Ex-líder do PSD avisa que "saudosistas" de Passos não vão facilitar a vida a Rui Rio e compara novo líder a Cavaco

Marques Mendes acredita que Passos Coelho quer voltar a ser primeiro-ministro e compara Rui Rio a Cavaco Silva.

No seu comentário, na SIC, o ex-líder do PSD falou do futuro de Passos Coelho e defendeu que o congresso deve fazer-lhe "a homenagem que ele merece".

Para o comentador, Passos pode voltar à liderança ou candidatar-se a Belém. "Pode um dia voltar a ser líder do PSD e até primeiro-ministro e pode ser candidato presidencial. Depende da vontade dele e das circunstâncias políticas. Eu acho que pela vontade dele, se bem o entendo, ele gostaria de voltar a ser primeiro-ministro", afirmou.

Marques Mendes considerou que o congresso do partido é "muito Importante" e aconselhou Rui Rio a "marcar a agenda com objectivos e prioridades". O militante social-democrata avisou que "os saudosistas de Passos Coelho não vão facilitar a vida" ao novo presidente do partido.

Em relação ao perfil do novo líder, Mendes considera que existem "semelhanças" entre Rui Rio e Cavaco Silva, porque os dois têm uma imagem de autoridade e "um discurso com algum populismo".

"Também se dizia de Cavaco que era provinciano, agora diz-se o mesmo de Rui Rio", acrescentou o comentador, considerando que o PSD só conseguirá vencer as próximas eleições se conseguir ainda este ano aproximar-se dos socialistas nas sondagens.