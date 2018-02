Distúrbios na prisão de Lisboa. Associação acusa guardas de “provocarem” reclusos

Sindicatos dos guardas prisionais e Direção-Geral dos Serviços Prisionais divergem nos relatos dos distúrbios de sábado à tarde no Estabelecimento Prisional de Lisboa. Secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso afirmou que incidente foi o resultado de provocação dos guardas prisionais. Sindicato rejeitou as acusações e disse ser uma tentativa de atingir o corpo dos guardas prisionais

Os relatos divergem, mas numa coisa todos concordam: houve situações de tensão no sábado à tarde na ala E do Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Por volta das 16h de sábado, as visitas semanais começaram atrasadas e acabaram antes do habitual, revoltando os reclusos. Estes, segundo o diretor- -geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, em declarações ao “Expresso”, “ficaram obviamente enervados, gritaram, bateram nas portas e juntaram-se no gradão [da Ala E], que acabou por ruir”.

No entanto, segundo Júlio Rebelo, presidente do Sindicato Independente da Guarda Prisional, em declarações à RTP 3, alguns reclusos “pegaram fogo a alguns itens da própria ala”, além de terem derrubado “o gradão de segurança da ala”. Versão distinta teve Jorge Alves, do Sindicato Nacional do Corpo de Guardas Prisionais, afirmando que “dado o número reduzido de guardas prisionais para controlo de segurança das visitas, estas apenas chegaram ao local de visita já muito próximo do fim, quando começa outra”. “Alguns reclusos só tiveram 15 minutos de visita”, acrescentou – situação que deu azo a “muita indignação” e ao derrubamento do gradão de segurança.

Perante a situação, o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) foi destacado para o local. Para Manata, o GISP, com sede em Monsanto, nunca teve de usar a força física, enquanto o sindicalista defende que a unidade de intervenção estava a “preparar-se para intervir” momentos antes de o estabelecimento retornar à normalidade.

