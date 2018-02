PSD. Luís Campos Ferreira ganha força para líder parlamentar

Luís Álvaro Campos Ferreira foi o nome que com mais força saiu do jantar que cruzou Salvador Malheiro, diretor de campanha de Rui Rio, com alguns deputados do PSD que apoiaram o líder eleito do partido. A refeição ocorreu a semana passada – tendo sido já noticiada pelo “Observador” – visando resolver o tabu parlamentar instituído desde a vitória de Rio contra Santana Lopes: quem substituirá Hugo Soares?

O atual presidente da bancada do PSD está de saída, na medida em que não só apoiou Santana Lopes contra Rio como a sua atuação não é do gosto do novo líder. Luís Marques Guedes, que já desempenhara o cargo e tivera regresso falado – mas para substituir Luís Montenegro –, recusou. Matos Correia, que também fora falado aquando da saída de Montenegro, no verão passado, fez o mesmo, tendo ambas as recusas sido noticiadas pelo i no início do mês.

Com a aproximação do congresso, Malheiro, um dos mais próximos de Rio, foi ouvir o que os parlamentares tinham a dizer a respeito do tema, mesmo que vários dos presentes (como Bruno Coimbra, Rubina Berardo e Pedro Alves, falado para secretário-geral) já durante a campanha tivessem estado muito presentes na candidatura do ex-presidente da Câmara do Porto.

O nome de Fernando Negrão, ex-ministro, que fora primeiramente lançado pelo semanário “Expresso” como nome mais consensual depois do não de Marques Guedes, começou por perder força quando este foi orador convidado num almoço do International Club of Portugal, também a semana passada, com somente uma parlamentar do PSD presente – quando Luís Montenegro, por exemplo, esteve na mesma sala, os deputados contavam-se às dezenas.

É nesse sentido, sabe o i, que nas conversas entre o núcleo extraparlamentar de Rui Rio e os rioistas já na Assembleia da República se tem falado – e muito – do nome de Luís Álvaro Campos Ferreira, ex-secretário de Estado e de peso institucional suficiente “não para agradar a todos, mas para certamente não desagradar à maioria”, clarifica fonte próxima do já referido jantar, em Coimbra.

