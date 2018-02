Bomba da II Guerra Mundial obriga aeroporto de Londres a encerrar

O aeroporto Cidade de Londres foi esta segunda-feira obrigado a encerrar após ser descoberta uma bomba da II Guerra Mundial na doca do rio Tamisa.

A bomba foi descoberta ontem, domingo, na King George V Dock, durante a realização de trabalhos na zona do aeroporto e, esta manhã o aeroporto foi obrigado a encerrar.

Following the discovery of a World War Two ordnance in King George V Dock as part of planned development works, a 214m exclusion zone has been implemented as a precaution by the Met Police. As a result, London City Airport is currently closed. (1/3)

Para já, vai permanecer encerrado, pelo menos enquanto as operações de remoção do engenho explosivo estiverem a decorrer, revela a direção do London City Airport através do Twitter.

"Uma área exclusiva de segurança" foi criada pelas autoridades por "precaução", lê-se numa das publicações feitas pelo aeroporto.

Todos os voos foram cancelados, mas os passageiros que tinham os voos marcados para esta segunda-feira devem entrar em contacto com a sua companhia aérea, em vez de se deslocarem até ao aeroporto.

All flights in and out of London City on Monday are cancelled and an exclusion zone is in place in the immediate area. I urge any passengers due to fly today not to come to the airport and to contact their airline for further information. (2/3)