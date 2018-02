PSP recebe novos equipamentos de proteção

A Polícia de Segurança Pública irá receber em breve 10 mil novos equipamentos de proteção individual para os seus agentes de todo o país, avançou hoje a agência Lusa. Para já, os equipamentos serão coletes de alta visibilidade e fatos de proteção individual com um investimento na ordem de meio milhão de euros, mas no futuro os agentes receberão mais equipamentos de proteção individual no valor total de 1,5 milhões de euros.

Estas medidas inserem-se na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, aprovada há um ano. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, estará hoje no comando de Santarém da PSP numa cerimónia para assinalar a entrega dos equipamentos.

Segundo o gabinete do ministro, esta distribuição de equipamento é o maior investimento dos últimos anos no setor, estruturado de acordo com as necessidades identificadas pelas forças policiais no cumprimento das suas missões.