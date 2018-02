Homem desaparecido no rio Minho

Um homem desapareceu durante a madrugada de ontem no Rio Minho e foram realizadas várias buscas ao longo do dia, mas sem sucesso. Esta segunda-feira as buscas foram retomadas, declarou o capitão do porto de Caminha à Agência Lusa.

As buscas estão a ser levadas a cabo por equipas de mergulho na margem portuguesa e espanhola.

As buscas estão a ser realizadas nas imediações da pesqueira, uma estrutura usada na pesca à lampreia, onde o homem terá estado durante a noite, antes de desaparecer.

No local estiveram nove operacionais dos Bombeiros de Monção e da Polícia Marítima de Caminha.