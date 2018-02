Produto usado no plástico e que contém químico cancerígeno encontrado em 90% dos adolescentes

Este produto é utilizado em grandes quantidades no plástico e é uma substância que está associada ao aparecimento de cancros, à redução de fertilidade e ainda a problemas cardíacos.

De acordo com um estudo da Universidade de Exeter, no Reino Unido, foi descoberta a presença de bisfenol-A (BPA) nas amostras de urina de 86% dos 94 adolescentes selecionados para o estudo.

O BPA é um químico cancerígeno, associado a reduções da fertilidade, a problemas cardíacos e a diabetes. Além disto, é utilizado no fabrico de vários tipos de plástico há vários anos.

A presença deste químico, por se ter revelado com uma percentagem tão grande, está a preocupar os especialistas, uma vez que é praticamente impossível não continuar a ter contacto com este químico no dia-a-dia.

"A maior parte das pessoas está exposta a BPA diariamente. Neste estudo, os nossos estudantes investigadores descobriram que nos dias de hoje, com as leis de rotulagem atuais, é difícil evitar esta exposição ao alterarmos a nossa dieta", declarou Lorna Harries, professora na University e coautora do estudo.

"Num mundo ideal, teríamos uma escolha sobre o que por nos nossos corpos. No presente, visto ser difícil identificar quais as comidas e as embalagens que contém BPA, não é possível fazer essa escolha", acrescenta a mesma.

O BPA é usado, geralmente, para tornar o plástico mais duro e torná-lo um material mais resistente.

O estudo detetou ainda que os adolescentes envolvidos neste estudo, mesmo quando tentaram manter uma dieta sem a presença de BPA durante uma semana, que não qualquer declínio quantificável nos níveis da substancia presentes na urina.

Estudos anteriores revelaram que este químico cancerígeno consegue manter-se no corpo durante muito tempo.

Veja aqui o estudo