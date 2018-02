O maior ‘hit’ deste Carnaval foi feito por uma menina de 15 anos | VÍDEO

Pegou numa câmara, fez um vídeo caseiro e já conta com mais de 21 milhões de visualizações no YouTube

Paloma Roberta Santos tem 15 anos e é agora conhecida como MC Loma. Esta menina do bairro de Prazeres, na região metropolitana do Recife, no Brasil, conseguiu em apenas 48 horas fazer um êxito que se tornou viral na Internet e foi escolhido como o ‘hit’ do Carnaval brasileiro deste ano.

‘Envolvimento’ foi gravado no bairro onde MC Loma vive. Trata-se de um vídeo amador, que ilustra uma música funk feita por esta menina de 15 anos. No vídeo aparecem também as primas de Paloma, as gémeas Lacração, que, tal como a autora da música, ganharam uma fama mundial em apenas três semanas – A música já chegou ao Top 50 de hits mundiais do Spotify.

De acordo com a imprensa brasileira, o vídeo foi todo feito com recurso a apenas um telemóvel. "A gente quis fazer algo para bombar, mas antes de tudo que fosse para se divertir”, afirmou uma das gémeas. "Queremos ser a Fifth Harmony. Só que mais pobre", acrescentou Loma.

Graças a este vídeo, um dos sonhos destas meninas já se realizou: tiveram a oportunidade de subir ao palco, cantar e dança com um dos seus ídolos – a brasileira Anitta, autora de músicas como ‘Show das Poderosas’ e ‘Vai Malandra’.

Paloma já assinou um contrato com a produtora Kondzilla, que detém o maior canal brasileiro no YouTube. Para além disso, durante a próxima semana vai ser lançado o videoclip da segunda música de MC Loma, ‘Ostentação’.