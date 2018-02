CDS quer esclarecimentos sobre degradação do Forte de Santo António da Barra

O partido chamou com urgência o secretário de Estado do Tesouro ao parlamento

Em requerimento à presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, os deputados centristas escreveram que a passagem do forte de Santo António da Barra, em Cascais, para as mãos da Câmara Municipal de Cascais ainda não se concretizou, avançou hoje a agência Lusa.

Assim, consideram os deputados, a degradação do forte continua a avançar, com a estrutura histórica abandonada e vandalizada "com grafitis, destruição e degradação das cinturas de muralhas, do fosso e mesmo da capela".

O forte é propriedade do Estado português, estando sob a tutela da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. A Câmara de Cascais calcula que a reabilitação do forte rondará os seis milhões de euros.