Real Madrid. A todo o gás para a Liga dos Campeões

Se as goleadas valessem mais do que os três pontos concedidos por uma vitória talvez o Real Madrid seguisse com outra ligeireza na Liga espanhola. Mas como não está escrito nos critérios que assim seja, de pouco vai servir aos merengues os triunfos largos, como já alcançaram por exemplo ante o Valência de Gonçalo Guedes (que continua à frente do Real com mais um ponto). Este sábado, os comandados de Zidane bateram o Real Sociedad por 5-2, com hat-trick de Cristiano Ronaldo. No entanto, o triunfo está longe de conseguir tirar o atual campeão de Espanha do quarto lugar da tabela. E isto porque, embora os homens do Bernabéu tenham conseguido voltar a aproximar-se do Barcelona, que empatou este domingo com o Getafe, os blaugranas, líder isolados da prova, continuam como uma vantagem de 17 pontos! Além de Messi e companhia, há ainda uma outra dor de cabeça para o Real já que o vizinho Atlético está instalado no segundo lugar, com uma diferença favorável de 10 pontos. Contudo, a vitória de sábado pode ser crucial para a motivação da equipa do internacional português que esta quarta-feira tem um duelo na prova europeia que pode salvar a época do Real Madrid.

Final antecipada Esta quarta-feira, além do FC Porto-Liverpool, a Liga dos Campeões vai apresentar um confronto digno de uma verdadeira final antecipada: o Real Madrid vai receber os franceses do Paris-Saint Germain na 1.ª mão dos oitavos de final da competição. Apesar do PSG ser líder indiscutível da Liga francesa e do seu atual plantel de luxo é de notar que, mesmo pesando o atual momento dos blancos, o Real Madrid defende o estatuto de bicampeão. Depois da eliminação da Taça do Rei diante o modesto Leganés e da óbvia impossibilidade em revalidar o título de campeão espanhol, só resta ao Real Madrid a conquista da Champions.

"Esta eliminatória é das que podem marcar toda uma temporada. Vamos jogar contra uma grande equipa com excelentes jogadores, a qual respeitamos muito. Mas já demonstrámos ter um grupo muito forte, unido e com muita experiência nesta competição. Sabemos que temos de estar muito concentrados e fazer dois jogos muito bons para seguir em frente na Champions", adiantou o capitão das Quinas esta segunda-feira, após vencer pela quinta vez o Prémio Goal 50 para o melhor jogador da temporada de 2016/17.