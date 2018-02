PSP pede compreensão e colaboração aos cidadãos em vésperas de jogo da Liga dos Campeões

São esperados cerca de 3400 adeptos do Liverpool no dia anterior ao jogo com o FC Porto

Em conferência de impresa hoje de manhã, a PSP, pela voz do intendente João Caetano, divulgou o plano policial para o jogo FC Porto - Liverpool, desta quarta-feira às 19h45. A PSP calcula que cerca de 3400 adepto do clube britânico assistam ao jogo.

Os britânicos "começarão a chegar no dia 13", um dia antes do jogo. A PSP pediu também a compreensão e colaboração dos cidadãos na recepção aos adeptos do Reino Unido. Para se elaborar o plano de segurança do jogo da Liga dos Campeões, a PSP reuniu-se previamente com a polícia inglesa, estando prevista a coordenação entre as duas forças policiais.

Para receber os adeptos, a PSP anunciou que terá "todos os seus dispositivos envolvidos" em graus de alerta distintos, apesar do intentende Caetano não presumir a ocorrência de problemas na noite de terça para quarta-feira.

O perímetro em redor do Estádio do Dragão terá alguns condicionamentos de trânsito, tendo em conta que a hora de entrada no jogo coincidirá com a saída dos locais de emprego de muitos portuenses. A PSP pediu ainda aos adeptos portugueses e britânicos para privilegiarem os transportes públicos e não os carros individuais com o objetivo de evitar situações de trânsito.