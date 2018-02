Morreu esta sexta-feira o arquiteto Raul Hestnes Ferreira, aos 86 anos.

A notícia da morte do arquiteto português foi avançada pelo atelier do próprio arquiteto.

Rau Hestner Ferreira, filho de José Gomes Ferreira, venceu o Prémio Valmor em 2002 pelos trabalhos realizados na cidade de Lisboa.

Entre as várias obras do arquiteto, destacam-se a biblioteca de Marvila, o novo edifício do ISCTE, a escola secundária de Benfica, que tem o nome do seu pai, José Gomes Ferreira.