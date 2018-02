Açores. Autoridades pedem calma à população

As autoridades da ilha de São Miguel, nos Açores, estão a pedir à população que tenha calma face aos últimos acontecimentos. A ilha está em constante atividade física desde ontem, ainda que nas últimas horas a situação esteja estabilizada.

"É preciso que as pessoas mantenham a calma, as regras normais de segurança neste tipo de situações. As câmaras municipais, os serviços municipais de proteção civil já estão todos notificados e a maior parte dos bombeiros de prevenção e, portanto, é agora uma situação de mantermos todos a calma", declarou o secretário regional da Saúde, Rui Luís, aos jornalistas.

O governante sublinhou ainda que a situação "está a ser acompanhada desde a primeira hora" pelas autoridades locais, dizendo que este se trata de "um procedimento normal" numa situação destas.

"É preciso é transmitir à população este sentimento de calma e para que esta tome as devidas precauções. Mas, não haver contra informação. Sabemos que nestas situações existe muita contra informação, mas as pessoas quando sentirem um sismo devem notificar o CIVISA, porque isto é fundamental também para perceber a situação", acrescentou.