Ana Malhoa. "Há coisas que nunca estás à espera" | VÍDEO

Ana Malhoa foi a mais recente entrevistada da revista Cristina. Num ‘teaser’ revelado por Cristina Ferreira no Facebook, a cantora falou sobre a sua vida pessoal e o facto de já não estar com o companheiro de vários anos, Jorge Moreira.

“Há coisas que nunca estás à espera”, confessou Ana Malhoa, falando sobre a separação, que ocorreu em setembro de 2016.

Ana Malhoa disse ainda que está sozinha, mas que conta com a companhia da filha, Índia, e do pai, José Malhoa.

Questionada sobre se já aprendeu a estar sozinha e se lida bem com esse facto, a cantora mostrou estar de bem com a vida, mas confessou ter passado por momentos complicados: Sim, neste momento posso dizer que sim. Houve uma fase em que foi mais complicado, mas sim”.

Recorde-se que a sessão fotográfica protagonizada por Ana Malhoa para a revista Cristina deu muito que falar na Internet. Nas fotos, a cantora surge com uma imagem mais sóbria e com as tatuagens disfarçadas.