O Carnaval de Torres Vedras deu que falar lá fora

Agência Reuters noticiou sátira a Trump, Putin e Kim Yong-un nas celebrações do Carnaval em Torres Vedras.

O “Carnaval mais português de Portugal” deu este ano que falar no estrangeiro, com a agência Reuters a noticiar a sátira contra Vladimir Putin, Donald Trump e Kim Jong-un.

“Apesar da chuva, milhares de pessoas marcaram presença no corso e na festa que tem lugar nas ruas de Torres Vedras, que todos os anos fecham para cinco dias de celebrações que os organizadores esperam que atraia 350 mil pessoas”, noticiou a agência.

Numa edição que tinha como mote o tema Mares e Oceanos, Angela Merkel foi apresentada como sereia, ao lado do presidente russo e do líder da Coreia do Norte – os tubarões, empunhando facas e garfos.

Perante isto, também Trump não poderia faltar à festa, a desfilar num carro em cima de uma retrete, com as Nações Unidas no autoclismo.